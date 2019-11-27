النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 28 نوفمبر 2019
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انتشلت مصالح الحماية المدنية في دوار "الزغايدية" ببني درقن لولاية غليزان، جثة تعود لعجوز في عقدها الثامن من العمر.
وحسبما أفاد به بيان الحماية المدنية، فإنّها…
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شهدت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بلحسين رشيد للأم والطفل اليوم الأربعاء ولادة ثلاث أطفال توائم بصحة جيدة.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن التوائم الثلاث وهم ولدين وبنت…
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تشهد، المؤسسة التربوية الشهيد "عبد اللطيف بن يحي" بالجزار في باتنة وضعية كارثية بكل المقاييس، رغم مرور قرابة شهرين عن الدخول الإجتماعي.
وقد كشفت صور المستور…