النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019
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أوقفت قوات شرطة تيزي وزو، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص بحوزتهم "كوكتيل مولوتوف".
وقد كان الموقوفين الثلاثة على متن سيارة مستأجرة بنهج العقيد ملاح بالقرب من…
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عرفت مكاتب الإنتخاب المتنقلة إقبالًا متفاوتًا بين البدو الرحل، خلال اليومين الماضيين، بمناسبة الإنتخابات الرئاسية 2019.
حيث وصلت نسبة المنتخبين بولاية أدرار عبر 28 مكتبًا متنقلًا،…
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وجد زهاء 4000 ممتحنا في مسابقة على أساس الامتحانات على 12 منصبا ماليا لرتبة عون إدارة وعون إدارة رئيسي وملحق للإدارة أنفسهم ضحايا لمخالفة تشريعات…