النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 19 ديسمبر 2019
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أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطيرة، جرّاء حوادث مرور متفرقة، وقعت اليوم على مستوى إقليم ولاية تبسة، حسبما ذكر بيان الحماية المدنية.
وتمثل الحادث الأول في…
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تم مساء اليوم إنقاذ بقرة علقت في بئر عميقة ببلدية السوافلية في ولاية مستغانم.
وتدخلت فرقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بوقيراط، مساء اليوم الاربعاء من…
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تمكنت عناصر مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة بالمشرية توقيف شخص وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 273 قرص مهلوس.
العملية تمت إثر معلومات مفادها قيام…