النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 26 ديسمبر 2019
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تم بمستغانم خلال الـ24 ساعة الماضية، إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 22 شخصا بينهم قاصران.
وتم إحباط المحاولة الاولى على اليابسة بناء على معلومات مفادها…
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إنفجر لغم أرضي اليوم الأربعاء، في منطقة معزولة بإقليم بلدية راس الماء بولاية سيدي بلعباس.
وحسب مصادر محلية، فإن اللغم انفجر لحظة مرور شخصين.
وأوضحت المصادر لـ"النهار…
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إنتشل أعوان الحماية المدنية بوحدة الدبيلة بإقليم ولاية الوادي، اليوم الأربعاء، جثة شيخ في حالة تعفن.
وحسب مصادر محلية، فإن الجثة تعود لشخص يبلغ من العمر…