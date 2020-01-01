النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 02 جانفي 2020
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
لقي عامل يبلغ من العمر 55 سنة إثر سقوطه بإحدى ورشات البناء بمدينة راس الوادي شرق ولاية برج بوعريريج.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث وقع…
-
أعلنت مصالح بلدية أولاد يعيش في ولاية البليدة عن انطلاق حملة لإبادة الكلاب والحيوانات الضالة.
وقالت البلدية في إعلان لها ان الحملة ستنطلق ليلة غدا الخميس،…
-
لقي شخصين حتقهما، اليوم الأربعاء، جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون، ببلدية عين لقراج في ولاية سطيف.
وقال بيان الحماية، أنها تدخلت لأجل تحويل جثتي شخصين…