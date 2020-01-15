النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 16 جانفي 2020
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شُيع عصر اليوم، جثمان المرحوم المساعد الأول زادم نبيل، بمقبرة طريق الواد الأزرق بكشيدة في ولاية باتنة.
وتم تشييع جثمان المرحوم بحضور السلطات المدنية والعسكرية ووالي…
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تدخل وحدات الحماية المدنية لولاية عنابة، مساء اليوم الأربعاء، لتحويل جثتي إمرأتين.
وجاءت وفاة المرأتين بسبب إختناقهما بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي الريم بلدية عنابة.
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خلف حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الوادي تقرت اليوم الاربعاء أربعة جرحى.
اين تدخل اعوان الحماية المدنية لوحدة اميه ونسة لنقل الجرحى وتقديم…