النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 23 جانفي 2020
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تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية "حي 5 جويلية" بأمن الجلفة، من وضع حدّ لنشاط شخصين في عقدهما الثالث من العمر.
المشتبه فيهما قاما بسرقة عدّة معارض…
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تمكنت مصالح الحماية بأم البواقي اليوم الاربعاء من إنتشال جثة جثتي طفلين سقطا بواد مسكيانة.
وحسب ذات الحماية المدنية فإن الضحيتين متمدرسين يبلغان من العمر 12…
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تم بعد عصر اليوم، تشييع جنازة الاعلامي أحمد بن نعوم، بمقبرة سيدي أحمد بن علي بمعسكر.
وحضر الجنازة الرئيس العام لمجمع "الرأي" الإعلامي جمع كبير من…