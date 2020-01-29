النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 30 جانفي 2020
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قتل شخص و أصيب 10 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع سهرة اليوم على مستوى مشرع هواري بومدين بدائرة العبادلة ولاية بشار.
وحسب مصادر النهار اونلاين…
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قدم، اليوم الأربعاء، رؤساء المصالح والوحدات الصحية لمستشفى بلدية مازونة بغليزان، إستقالة جماعية، مرجعين السبب أنه عملي محض.
وقد وقع مسؤولو المصالح الطبية للمستشفى العمومي، الشهيد بن…
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أودى، حادث مرور، وقع سهرة اليوم الأربعاء، في بلدية السوقر، بتيارت، بحياة شاب فيما جُرح آخر، حسب ما أفاد به بيان الحماية.
وقال البيان، أنّ الوحدة…