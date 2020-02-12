النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 13 فيفري 2020

حط الرّحال اليوم الأربعاء، كل من وزير المجاهدين، طيب زيتوني، و وزيرة التضامن كوثر كريكو، بمدينة أدرار.
وقالت مديرية المجاهدين لولاية أدرار، أنّ وزير المجاهدين بالموازاة…
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية ميلة، من تفكيك شبكة يختص أفرادها في سرقة السيارات.
وحسب ما قال بيان أمن الولاية، فإنّ الشبكة تتكون…
أطاحت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية بالبرواقية، ولاية المدية، بشبكة، متكونة من أكثر من 10 أفراد، يقودها طبيب وصيدلي.
وإحترفت الشبكة جريمة الحصول على المؤثرات…
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