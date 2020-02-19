النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 20 فيفري 2020
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شهدت الإقامة الجامعية عين الباي 1 بجامعة قسنطينة 3 حالة إستنفار جراء إصابة طالبة بحالة مرضية صعبة يرجح انها تسمم غدائي.
الأمر الذي خلف حالة ذعر…
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تمكن، الأربعاء، أعوان مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة أثناء الرقابة الميدانية بسكيكدة من حجز كمية معتبرة من لحوم بيضاء غير فاسدة بوسط المدينة.
العملية تمت على…
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في لقاء جمعه بمراسلي وسائل الاعلام والصحافة عصر اليوم الأربعاء قال والي تيسمسيلت أن أوامرا سيرفعها ديوانه إلى المديريات القطاعية التنفيذية لإعادة ضبط علاقتها بجمهور…