النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 27 فيفري 2020
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تنقل أهالي الحراڨة المفقودين بڨالمة إلى تونس وبالتحديد إلى بنزرت للتأكد من هوية جثتين لفظهما أمواج البحر خلال الساعات المنصرمة.
وحسب مصادر"النهاراونلاين"، فقد تم تحويل الضحيتين…
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أقصت لجنة الطعون الولائية اليوم الأربعاء 6 مستفيدين من قائمة السكنات الاجتماعية ببلدية فرندة.
وأفاد بيان لخلية الإعلام بالولاية، أن عدد الطعون بلغ 829 طعنا، تبين…
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تزامن مع توقيف تحفظي لمير بلدية مغيلة و 3 أعضاء
أنهى والي ولاية تيارت مهام مير بلدية مغيلة و 3 أعضاء آخرين من بينهم رئيسة لجنة…