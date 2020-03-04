النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 05 مارس 2020
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أفاد مصدر موثوق لـ"النهار"، أن مصالح أمن دلس، ولاية بومرداس، أوقفت شخصين في عقدهما الثاني من نفس العائلة.
وتم تحويل الموقوفين على التحقيق لتورطهما في تهمة…
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شهدت مستشفى ابن رشد بسوق أهراس حالة من الطوارئ بعد وصول حالة يشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.
واتخدت المصالح الطبية كافة الاجراءات اللازمة، و اخد عينة…
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نجــح عناصـر أمــن دائرة جامعة بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من شخصين في العقدين الثاني والثالث ينحدرون من إحدى البلديات المجاورة…