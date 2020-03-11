النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 12 مارس 2020
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قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحويل المركز الجهوي للدم بالعاصمة، الكائن بسيدي حسان بالشراقة، إلى مقر الوكالة الوطنية للدواء، حيث تم الشروع في تحويل…
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كشف الأمين العام لنقابة مجمع المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة الورق والكرطون والتغليف "تونيك"، فريد زرارقي، عن صب رواتب 2300 عاملًا إبتداء من أمس الأربعاء، والتي…
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منعت مصالح المراقبة في الحدود في وهران دخول 14 طنًا من المربى الخاص بمرضى السكري قادمة من إسبانيا إلى الميناء الجاف بالسانيا.
وحسب مديرية التجارة لذات…