النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 19 مارس 2020
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
نظّم عمال "متيجة نظافة" بولاية البليدة، وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين بتوفير وسائل الحماية والوقاية اللازمين إداء مهامهم.
وهذا في ظل إفتقار العمال لأدنى شروط…
-
علمت "النهار" من مصادر موثوقة، أنّ أفراد الأمن الحضري رقم 23 في كوريفة بالحراش، قد تمكنوا من تفكيك خلية وطنية مختصة في إجهاض العازبات وترقيع…
-
صرح الشيخ إبن الشنفرة حصريا للنهار مساء اليوم انه سيقوم بتجهيز الحجر الصحي به 100 سرير بمقر الرقية الشرعية "العمارنة" خصيصا لمرض كرونا إذا تطور…