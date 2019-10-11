النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 12 أكتوبر 2019
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باشرت، أمس، مصالح الأمن لدائرة عين البيضاء في ولاية أم البواقي بمعية الشرطة العلمية، تحقيقات موسعة للكشف .
عن ملابسات وحيثيات جريمة قتل راح ضحيتها شاب…
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تمكنت كتيبة الدرك الوطني اليوم بولاية تبسة من الاطاحة بعقيد مزيف انتحل صفة قائد مركز المخابرات.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن المشتبه به تم توقيفه عقب…
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"لقي مساء اليوم الجمعة شخصان حتفهما فيما أصيب إثنين آخرين بجروح مختلفة في حادث اصطدام وقع بين دراجة نارية وسيارة من نوع بيجو ببلدية الجازية…