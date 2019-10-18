النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 19 أكتوبر 2019
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تسببت الأمطار المتهاطلة، مساء اليوم الجمعة، على مختلف مناطق ولاية إليزي، في انقطاع الكهرباء وخدمات الهاتف والانترنت ونفوق العشرات من رؤوس الاغنام بسبب فيضان الأودية.
في…
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اطاحت مصالح الدرك الوطني التابعة لكتيبة زرالدة شرق العاصمة بشبكة تمتهن تزوير النقود وطبع العملات يقودها شخص من مدينة حجوط.
وحسب المعلومات تحوزها النهار اون لاين…
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تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لامن ولاية باتنة من توقيف شخص مشتبه فيه بتخريب 6 موزعات آلية للأموال.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن العملية تمت إثر…