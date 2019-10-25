النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 26 أكتوبر 2019
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تمكن عناصر مصالح للأمن الحضري الرابع التابعة لأمن دائرة المشرية بحر هذا الأسبوع وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الاشخاص بنقل والمتاجرة في الأقراص…
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توفى شخص يبلغ من العمر 34 سنة وجرح 7 اشخاص آخرين في حادث مرور بولاية المسيلة.
الحاد وقع على الساعة 17سا55د أثر تمثل في اصطدام بين…
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أوقفت مصالح الأمن بولاية إليزي، مساء اليوم الجمعة امرأة في العشرينات من العمر، تورطت في محاولة قتل زوجها المنحدر من ادرار ذبحا من الوريد إلى…