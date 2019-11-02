النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 02 نوفمبر 2019
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أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، بكل من تمنراست وتندوف، 13 شخصا.
كما قامت المفارز بضبط 8 مولدات كهربائية، 11 مطرقة ضغط، 3 أجهزة كشف…
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مثّل عدد من الفنانين ملحمة ثورية تحاكي بطولات وجهاد أبناء الصحراء الذين كانوا يعيشون بالخيم.
ونظم الفنانون الملحمة، على هامش اختتام فعاليات السيف الذهبي لسباق الإبل…
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انطلقت، ليلة أمس الجمعة، أول رحلة جوية، تضمن خط نانسي الفرنسية إلى قسنطينة، في مطار "لوران".
أشرفت على أول رحلة خاصة بخريف شتاء، الخطوط الجوية الجزائرية.
وبهذه…