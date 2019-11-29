النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 30 نوفمبر 2019
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توفى شخص يبلغ من العمر 43 سنة تحت عجلات جراره بولاية عين الدفلى.
وتدخلت اسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية للخميس بولاية عين الدفلى لاجل انقلاب جرار…
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أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمنيعة بشخصين ينشطان في مجال تجارة و ترويج المخدرات و العملات والأحجار الأثرية.
تفاصيل العملية انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة حول…
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نجحت عناصر الجيش الوطني الشعبي، من توقيف إرهابي كان بصدد الإنضمام إلى جماعة إرهابية ناشطة خارج الجزائر.
وحسب ما ورد من معلومات لـ النهار، فإنّ الإرهابي…