النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 07 ديسمبر 2019
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تمكنت فرقة الدرك الوطني بولاية البويرة اليوم من الإطاحة بشبكة مروّجي المخدرات والأقراص المهلوسة.
وخلال العملية تم توقيف ثلاث أشخاص ضبط بحوزتهم على 400 غرام من…
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تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية معسكر، من تفكيك شبكة إجرامية تخصصت في سرقة المواشي عبر ولايات غرب الوطن.
وحسب المصالح المعنية، نجحت عناصر الفرقة الإقليم لبلدية…
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لقي شاب في عقده الثالث مصرعه بعد سقوطه من على دراجته النارية في بوعينان بولاية البليدة.
وحسب ما صرّحت به مصادر مطّلعة لـ"نهار أولاين" الأمر يتعلق…