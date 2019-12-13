النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 14 ديسمبر 2019
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خلف حادث مرور وقع بمنطقة بقعة واد راس بولاية الشلف، اليوم الجمعة، وفاة أب وإبنته.
وقالت مديرية الحماية المدنية، أنّ مصالحها تدخلت من أجل التعامل حادث…
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توفي محمود غربي القيادي في حركة حمس على المستوى الوطني والبرلماني السابق في المجلس الوطني بعد مرض عضال.
وفقدت الوادي جبل من جبالها، وأحد رجالها الذين…
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هلك شخصان حتفهما إختناقا بالغاز أحادي أكسيد الكربون ليلة أمس الخميس إلى الجمعة، بقرية عين عمارة بلدية هواري بومدين، بقالمة.
ويتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر…