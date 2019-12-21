النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 21 ديسمبر 2019
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ارتفع عدد الجرحى المصابين في حادث المرور الذي وقع سهرة اليوم بمخرج تيزي وزو باتجاه العاصمة الى 36 شخص.
حيث وقع الحادث بمنطقة ذراع بن خدة…
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خلف حريق بمسكن ببلدية سيدي لحسن بولاية سيدي بلعباس، إصابة شخصين بحروق من الدرجة الأولى.
وتدخلت الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس مساء اليوم، من أجل اخماد…
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حاولت منذ قليل عائلات تونسية الدخول الى التراب الوطني عبر بلدية بوقوس الحدودية قادمة من بلدتها المسماة حليوة التونسية.
وحسب معلومات رسمية التي تحصلت النهار اونلاين…