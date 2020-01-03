النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 04 جانفي 2020
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تشهد غابات سياحية وسط مدينة بني صاف في عين تموشنت تثبيت عدد ممن المسامير والقضبان الحديدية من أجل القضاء على الثروة الغابية بالمنطقة.
وأظهرت الصور التي…
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توفي مساء اليوم الجمعة شخص داخل مسجد الشيخ بن حداد أثناء أداءه لصلاة المغرب بالقبة في العاصمة.
وأظهرت الصور التي تم نشرها عبر صفحة مسجد الشيخ…
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سجلت مساء اليوم الجمعة على الساعة 21 و 45 دقيقة هزة ارضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر ببومرداس.
وحدد مركز الهزة بـ 2 كلم شمال…