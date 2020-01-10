النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 11 جانفي 2020
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تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية الوادي من حجز كميات جد معتبرة.
من المشروبات الكحولية عبر كامل تراب الولاية قاربت 40الف وحدة.
وتمكن عناصر أمن دائرة جامعة في…
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تعرض 4 أعوان للحماية المدنية لحادثي مرور أثناء أداء مهامهم بكل من ولاية البلدية وولاية الجزائر العاصمة.
الحادث الاول تمثل في إنقلاب شاحنة إطفاء تابعة للحماية…
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لقي شخص حتفه إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بلدية قصر قدور وتيميمون بولاية أدرار.
وحسب مصادر محلية من المنطقة فإن…