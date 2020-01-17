النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 18 جانفي 2020
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لقي شاب حتفه إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الجمعة على مستوى الطريق الرابط رأس الماء وقجال في ولاية سطيف.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث…
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أحبطت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحويجبات الحدودية 30 كلم شمال تبسة محاولة تسلل 5 رعايا من جنسيات افريقية مختلفة الى ارض الوطن.
أين كانوا بصدد…
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أصيب، اليوم، شيخ أصابات بليغية في حادث إنحراف سيارة وقع ببلدية قرطوفة بولاية تيارت.
وتدخلت الوحدة الرئيسية للحمايـة المدنيـة لولايـة تيارت مساء اليوم، من أجل حادث…