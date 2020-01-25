النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 25 جانفي 2020
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
تمكن عناصر أمن بوسعادة، في المسيلة، من وضع حد لنشاط جماعة أشرار تتكون من شخصين، يبلغان من العمر25 و30 سنة.
كما استرجعت ذات المصالح من العصابة…
-
لقي شخص حتفه في حادث مروري وقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالطريق الجانبي لوداي الزز بولاية تندوف.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث تمثل…
-
رصد المركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في حدود الساعة 22 و02 د هزة أرضية بشدة 3.3 على سلم ريشتر.
وأوضح المركز ان الهزة…