النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 15 فيفري 2020
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تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة من إنتشال جثة شخص مجهولة الهوية بدائرة القل ولاية سكيكدة.
وحسب ذات المصالح فإن العلية تمت في حدود الساعة 19سا…
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قتل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر وأصيب ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بجروح في انقلاب سيارة بولاية خنشلة.
الحادث على الطريق الوطني رقم 80 في…
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تمكن مجموعة من الشباب مساء اليوم من العثورعلى طفل حديث الولادة مرمي بأحد شوارع تين زاواتين الحدودية في تمنراست.
فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الطفل…