النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 22 فيفري 2020
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
أكدت مديرية الصحة والسكان لولاية وهران، اليوم الجمعة، أن عملية تلقيح التلاميذ ببلدية وادي تليلات كانت دون تداعيات صحية.
وأوضحت ذات المصالح، أنّ عملية التلقيح ضد…
-
أصيب ظهر يوم الجمعة، 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و54 سنة، في حادث إصطدام بين مركبيتين، بولاية قسنطينة.
وهذا حسب ما عُلم من المديرية…
-
توفي شخصان مساء اليوم الجمعة، في بلدية بن عشيبة الشيليا بولاية سيدي بلعباس، إثر انقلاب جرار فلاحي.
وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع على مستوى منطقة…