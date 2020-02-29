النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 29 فيفري 2020
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نشب، اليوم السبت، حريق في منزل بحي "لاكادات1" بلدية البويرة، مخلفا 3 مصابين تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و 17 سنة.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن…
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تمكنت مصالح أمن تمنراست من وضع حد لشبكة تتكون من 6 أشخاص مختصة في السرقة من داخل مسكن مع إخفاء أشياء مسروقة.
وحسب ذات المصالح، فإن…
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وصل ليلة اليوم السبت جثامين الحراڨة الثلاثة إلى مدينة ڨالمة لدفنهم بالمقبرة المركزية سعدان بوادي المعيز.
الضحايا الثلاث حسب مصادر "النهار اونلاين" خرجوا في رحلة هجرة…