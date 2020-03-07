النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 07 مارس 2020
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نظمت جامعة مصطفى اسطمبولي كلية الاداب واللغات بمعسكر الملتقى الوطني الاول للغة العربية وبرامج الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خاصة في مجال اللغة العربية…
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منع سوء الأحوال الجوية الطائرة المتوجهة من مطار قمار بالوادي إلى العاصمة من النزول، وهو ما اضطر الطاقم إلى تغيير الوجهة إلى مطار وهران الدولي…
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أخمدت مصالح الحماية المدنية الحريق الذي شب بالسوق التجاري المسمى "سوق دبي" ببلدية عين البنيان في العاصمة.
وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان لها تدخل وحدات…