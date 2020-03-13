النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 14 مارس 2020
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أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بإشمول التابعة للكتيبة الإقليمية بآريس في باتنة، بمجرم خطير يدعى "ح.ع" مبحوث عنه.
والصادر بحقه أمر بالقبض، منذ سنة 2017 ،…
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سجلت مديرية الصحة والسكان لولاية بومرداس الاشتباه في 3 حالات اصابة بفيروس كورونا.
وقال بيان للمديرية انه تم وضع اب وابنه مشتبه إصابتهما بفيروس كورونا قدما…
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أنقذت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، شخصين من الموت جراء إختناقهم بالغاز داخل ورشة عملهما بمدينة الجلفة.
وحسب ذات المصدر، فإنّ عناصر الوحدة الثانوية بالجلفة مدعمة…