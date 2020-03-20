النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم السبت 21 مارس 2020
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إتخذت ولاية المسيلة، قرارًا يقضي بغلق جميع المقاهي وكل المطاعم عبر تراب إقليمها.
وجاء في بيان للولاية، أن القرار جاء بإعاز من الوالي تعزيزًا لإجراءا ت…
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استقبل والي قسنطينة ساسي احمد عبد الحفيظ بمعية اللجنة الامنية ليلة اليوم الجمعة الرعايا القادمين من الدول التي تعرضت لفيروس كورونا.
وهذا بهدف السهر على تدابير…
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حجز عناصر الدرك الوطني ببجاية 3400 وحدة من المشروبات الكحولية في مداهمة امنية تطبيقا للإجراءات غلق الملاهي للوقاية من تفشي وباء الكورونا.
العملية إسهدفت الملاهي الليلية…