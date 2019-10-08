النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2019
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
وقع مساء اليوم، حادث مرور بقرية موجانة ببلدية الدشمية في ولاية البويرة.
الحادث وقع على الساعة 18.55 دقيقة تمثل في انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 62…
-
وقع زوال اليوم، حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 88 بدائرة تيمقاد في باتنة.
الحادث تمثل في انحراف سيارة من نوع "بيجو 208 " واصطدامها بشاحنة…
-
زارت كاميرا النهار الفنان والمغني محمد العباسي بمستشفى عبد القادر حساني، الفنان محمد العباسي دخل للمستشفى مند 5 اكتوبر.
حيت اكد للنهار اون لاين استيائه الكبير…