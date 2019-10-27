النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 27 أكتوبر2019
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بعد أن وضعوا مجسّما لشخص ميت
نظم العشرات من المواطنين، اليوم، حركة احتجاجية أمام العيادة المتعددة الخدمات ببلدية حد الصحاري شرق ولاية الجلفة.
وذلك بعد أن وضعوا…
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أمر والي غرداية، عز الدين المشري، وهو في حالة غضب، مدير النشاط الإجتماعي، إجراء تحقيق حول المرأة التي أرادت التنازل عن أبنائها الستة بسبب الفقر.
وأعطى…
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قام إرهابي، بتسليم نفسه، يوم أمس الجمعة، للسلطات العسكرية بتمنراست، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ويتعلق الأمر بالمسمى "العربي لادمي أحمد"، المكنى "حمّة"، الذي التحق بالجماعات…