النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 24 نوفمبر 2019
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توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية، اليوم الأحد، طقس صاف على العموم على المناطق الساحلية.
وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا ترتقب سحب سفلى تكون كثيفة مع احتمال…
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حذّر، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بخمس ولايات مختلفة من الوطن.
وحسب نشرية لذات المصالح، فإنّ الأمر يتعلق الأمر بكل…
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تمكنت فرقة التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، ولاية تبسة، ليلة اليوم السبت، من إنقاذ عائلة من موت محقق.
ونقلت خلية الإعلام والإتصال، مديرية الحماية المدنية…