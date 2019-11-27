النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019
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سيتم، اليوم الأربعاء، في المدينة الإعلامية دبي، التوقيع على تحديثات جديدة لعقود البث الرقمي المحلي لقناة النهار.
ويهدف هذا التوقيع إلى ضمان استمرارية البث، ضمن باقات…
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كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، أن الإحصائيات الأخيرة.
بينت أن الفتيات الحاصلات على الشهادات الجامعية، هن أكثر نسبة تعاني من…
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تم العثور، مساء اليوم الثلاثاء، على فتاة في مقتبل العمر منتحرة شنقا، بسكنها العائلي ببلدية بوحاتم في ولاية ميلة.
وحسب المعلومات التي أوردتها الحماية المدنية فإنّ…