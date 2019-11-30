النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 1 ديسمبر 2019
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قام بالنصب على عشرات الضحايا قرب مقر السفارة بالأبيار
تعرض عشرات الشباب للنصب والاحتيال على يد كهل في الأربعين من العمر ينحدر من ولاية تيزي وزو.
بعدما…
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تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من العثور على جثة شخص مجهول الهوية بنواحي بوزجار ولاية عين تموشنت.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الجثة يرجح ان تعود…
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تمكن أعوان التفتيش على مستوى المعبر الحدودي الطالب العربي بالوادي من توقيف امرأة تونسية وبحوزتها كمية من الحبوب المهلوسة.
العملية تمت اليوم على مستوى المعبر الحدودي…