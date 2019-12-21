النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 22 ديسمبر 2019
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أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية الشلف، شخص يبلغ من العمر 42 سنة، متلبس بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحياء مدينة الشلف.
ذلك بعد استغلال لمعلومات…
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات حتفها في حادث مرور وقع اليوم السبت بحي كونشوفالي ولاية جيجل.
وحسب ما تم تداوله فإن الطفلة كانت بصدد…
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قام براعم و شباب نادي الشباب الرستمي آت مليشت غرداية بحملة تنظيف وتزيين بالمدينة.
وتزامنا مع برنامج العطلة الشتوية خرج ابناء البلدية القديمة جماعيا بازاحة الاتربية…