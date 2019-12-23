النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2019
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أوقفت، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 2 حملة، بولاية باتنة، ثلاثة من مروجي المخدرات "الكيف المعالج".
وذكر بيان أمن الولاية، أنّه تمكن بحر هذا الأسبوع من…
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النيابة التمست في حقه 5 سنوات حبسا وثلاثة ملايين دينار غرامة مالية
واجه موقوف تهمة السرقة بالكسر أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، استئنافا للحكم…
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تعرفت الشرطة العلمية التابعة لمقاطعة الشرطة القضائية للجزائر وسط على هوية جثة الشخص التي تعرضت للحرق والتي عثر عليها مرمية بمفرغة بباب جديد بالقصبة يوم…