النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019
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إنطلقت قوافل من الحافلات تقل مواطنين من مختلف ولايات التراب الوطني، نحو العاصمة، لحظور جنازة، قائد الأركان، أحمد قايد صالح.
وأظهرت صور تدولتها منصات التواصل الإجتماعي، …
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أقامت مصالح ولاية سعيدة مأدبة عشاء صدقة على روح الفقيد أحمد قايد صالح.
وشارك والي الولاية سيف الإسلام لوح مرفوقا بالسلطات المحلية سكان ولاية سعيدة مأدبة…
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عثر مساء اليوم، على جثة فتاة تبلغ من العمر 14سنة معلقة بحبل ببيتها العائلي بأهل القصر في البويرة.
الحادثة وقعت في حدود على الساعة 17:43 حيث…