النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 26 جانفي 2020
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أوقفت، فرقة فحص المسافرين للجمارك، على مستوى المعبر الحدودي أم الطبول، 7 أشخاص وحجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.
وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح،…
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على إثر شكوى من طرف مجموعة من الفائزين في مسابقة التوظيف
فتحت المصلحة الأمنية المختصة التابعة للشرطة القضائية لأمن تبسة، أول أمس، تحقيقا قضائيا، بناء على…
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لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 30 اخرين بجروح إثر حادث وقع سهرة اليوم السبت بين بوسعادة وعين الحجل ولاية المسيلة.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث…