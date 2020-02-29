النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 01 مارس 2020
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إحترقت قرابة الـ3 آلاف دجاجة في حريق شب في مستودع لتربية الدواجن بأم البواقي.
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سوق نعمان اليوم، لأجل حريق في مستودع…
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حجزت مصالح الشرطة بأمن ولاية سوق أهراس اليوم السبت كمية معتبرة من مادة التبغ بالترشق مقلدة الصنع ومنتهية الصلاحية.
وخلال العملية تم توقيف شخصين وتم ضبط…
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شب حريق في 30 متر مربع من الحشائش نتيجة سقوط كابل كهربائي ذو توتر عالي بسكيكدة.
وتدخلت الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز على اثر سقوط…