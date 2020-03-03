النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأربعاء 04 مارس 2020
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حكمت محكمة وادي الزناتي في ڤالمة، أمس الإثنين، بسنتين حبسًا نافذًا ضد رئيس بلدية النشماية، و50 مليون سنتيم غرامة.
وهذا بعد متابعة "المير" بسوء التسيير، وهي…
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أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، بإيداع المفتش العام الأسبق للولاية الحبس، والذي شغل منصب أمين عام للولاية بالنيابة، إضافة إلى شغله لمنصب أمين…
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كشف والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، عن فتح تحقيق على مستوى 34 بلدية بالعاصمة، تأخرت في نشر قوائم السكن الإجتماعي.
كما وجه شرفة تعليمات لمفتشي التربية…