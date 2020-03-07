النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 08 مارس 2020
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قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،إبراهيم بومزار، اليوم السبت بزيارة فجائية إلى ولاية تيبازة.
وتفقد الوزير خلالها العديد من مصالح وهياكل القطاع بكل من بلديات خميستي…
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لقي شخص حتفه وأصابة آخر بجروح في حادث مرور وقع اليوم السبت على مستوى الطريق الوطني رقم 48 ببلدية تغزوت في الوادي.
الحادث تمثل في إنحراف…
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أقدم مساء اليوم مجهولون على قتل مهندس التنقيب يعمل بسوناطراك رميا بالرصاص بالمنطقة المسماة "حاسي الشقة" التابعة لإقليم مدينة حاسي مسعود.
الجريمة وقعت أثناء عودة المهندس…