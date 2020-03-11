النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأربعاء 11 مارس 2020
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أمر، صبيحة أمس الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة في ولاية المسيلة، بوضع رئيس الفرع الإقليمي للوكالة العقارية بحمام الضلعة تحت الرقابة القضائية، عن…
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تم اليوم الثلاثاء تنصيب عميد أول للشرطة عبد القادر كفيفي على رأس محافظة أمن ميناء الغزوات بولاية تلمسان.
مراسيم التنصيب أشرف عليها والي ولاية تلمسان مرموري…
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نظم صبيحة اليوم مكتتبي عدل 2 بعنابة وقفة إحتجاجية أمام الوكالة الجهوية لعدل بالولاية للمطالبة بتسوية عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها المكتتبين.
خاصة في الآونة الأخيرة…