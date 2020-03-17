النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأربعاء 18 مارس 2020
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قررت ولاية أدرار، تحت قيادة الوالي، بهلول العربي، تشكيل خلايا أزمة لمواجهة فيروس كورونا، بمختلف الولايات المنتدبة والدوائر التابعة للولاية.
وجاء في بيان خاص للولاية أنّ…
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كذب مساء اليوم الثلاثاء مدير الصحة والسكان بولاية النعامة طاهر شنة تسجيل مصابين بفيروس كورونا على مستوى الولاية.
وجاء هذا التكذيب لمدير الصحة نتيجة كثرة الإشاعات…
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أعلنت النائبة البرلمانية عن ولاية جيجل الدكتورة بدرة فرخي التنازل عن راتبها الشهري لفاىدة عمليات التطهير والوقاية من وباء كورونا.
ونشرت النائبة عبر صفحتها على الفيسبوك…