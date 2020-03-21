النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 22 مارس 2020
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قالت مديرية الصحة لولاية مستغانم ان تحاليل معهد باستور اثبتت سلبية الحالة المشتبه في اصابتها بكورونا.
واصدرت المديرية البيان رقم 9 عن مديرية الصحة والسكان لولاية…
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تمكن سهرة اليوم عناصر الدرك الوطني بالعوانة في جيجل من توقيف شاحنة كانت محملة بكمية من مادة السميد قدرت بنحو 50 قنطار.
البضاعة التي تم حجزها…
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حجزت مصالح مديرية التجارة لولاية إليزي، بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني ببلدية برج عمر إدريس مايفوق 8 قناطير و70 كلغ من مادة السميد معروضة للبيع…