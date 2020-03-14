النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 15 مارس 2020
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طالب مواطنون وجمعيات ببلدية العلمة في ولاية سطيف، رئيس الجمهورية، بالتدخل لإسترجاع الأراضي المخصصة لإنجاز مرافق عامة.
الأراضي التي تم الإستيلاء عليها أيام حكم العصابة على…
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إهتزت مديرية الخدمات الجامعية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، أول أمس الجمعة، على وقع فضيحة مدوية.
وكان أبطال هذه الفضيحة رئيس مصلحة الإطعام بالإقامة…
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دهست مساء اليوم سيارة تلميذ في التخضيري بمحاذاة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببلدية الدبيلة في الوادي واردته قتيلا في عين المكان.
تفاصيل الحادث تعود للخروج الطفل…