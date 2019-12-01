النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 02 ديسمبر 2019
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تمكن، أعوان الجمارك بولاية وهران، من حجز كمية معتبرة من الهواتف المحمولة غير المستعملة، ضف إلى ذلك لواحقها ومستلزماتها.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنّ عملية…
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تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية النعامة من حجز 4 قناطير من الكيف المعالج بالدائرة الإدارية المشرية.
وتمت العملية الميدانية، التي نفذتها الكتيبة الإقليمية للمشرية، على الحدود…
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حررت قوات الدرك بتبسة عجوز تبلغ من العمر 85 سنة، احتجزها ابنها 3 أيام داخل المنزل ببلدية العقلة دون أكل.
العجوز تم تقييدها ومنع الدواء عنها،…