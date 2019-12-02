النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 03 ديسمبر 2019
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نظم مساء اليوم الإثنين، العشرات من المواطنين ببلدية عين أميناس بولاية إليزي، مسيرة تنديد بـ "التدخل الخارجي"، في الشأن الداخلي للجزائر من طرف البرلمان الأوروبي.
ورفعت…
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عبر عدد من المواطنين عن إستياءهم من الفوضى العارمة التي شهدتها محكمة سيدي أمحمد ما تسبب في جلسة محاكمة رؤوس الفساد.
شهدت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة…
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حجزت مديرية التجارة لولاية وهران، 2.5 طن من الياغورت غير صالح للاستهلاك بمنطقة النشاطات بالسانية.
وأوضحت رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش مليكة سطالي، أن هذه…